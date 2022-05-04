Спасение застрявшей в решетке утки в Москве сняли на видео

В Москве уточка застряла в решетке и не могла самостоятельно выбраться. Инцидент с пернатым жителем столицы произошел в Нагатинской затоне. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», опубликовавший кадры спасения птицы.
На записи видно, как утку достают из западни и выпускают на волю, после чего она спокойно прогуливается возле водоема.
«В районе Нагатино уточка провалилась и никак сама не могла выбраться. Прохожие не остались равнодушными и вызвали спасателей – уточку спасли и выпустили», – уточняет канал.