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19 минут назад

Спасение застрявшей в решетке утки в Москве сняли на видео

Александр Кузьмин

В Москве уточка застряла в решетке и не могла самостоятельно выбраться. Инцидент с пернатым жителем столицы произошел в Нагатинской затоне. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», опубликовавший кадры спасения птицы.

На записи видно, как утку достают из западни и выпускают на волю, после чего она спокойно прогуливается возле водоема.

«В районе Нагатино уточка провалилась и никак сама не могла выбраться. Прохожие не остались равнодушными и вызвали спасателей – уточку спасли и выпустили», – уточняет канал.

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