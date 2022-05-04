Москвичи смогут поздравить ветеранов ВОВ с Днем Победы

Помогать в проведении акции будут 150 добровольцев. Они будут дежурить с 15:00 до 18:00 рядом с главным входом в Парк Горького, на ВДНХ возле главного входа, в парке «Зарядье» рядом со входом на парящий мост, в Ильинском сквере у памятника героям Плевны, на Триумфальной площади рядом с памятником Маяковскому, на Театральной площади перед Большим театром, около четвертого дома в Камергерском переулке, а также на площади Юности в Зеленограде, передает официальный сайт мэра Москвы.