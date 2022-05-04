В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
47 минут назад

До +10°С ожидается в Москве

Газета.Ru

В Московском регионе в среду, 4 мая, будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, следует из данных Гидрометцентра России.

Москвичам пообещали до +10°С тепла
Фото: ПарадизПарадиз

По данным специалистов, днем в столице от +7°C до +10°C, в ночь на 5 мая температура воздуха может максимально опуститься до отметки в +2°C. Ветер северо-западный со скоростью 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 746–750 мм рт. ст. Влажность воздуха - около 68%.

В Подмосковье ожидается температура от +7°C до +13°C, ночью температура в некоторых районах может опуститься до отметки в +1°C... -3°C. Влажность воздуха - до 73%.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в мае на 60-65% территории России будет тепло и температура превысит климатическую норму.

По его словам, температурный фон выше климатической нормы будет ощущаться на востоке европейской территории страны, в Поволжье, на востоке Северо-Западного федерального округа, в нижней Волге, на востоке Ставрополья, во всем регионе Западной Сибири, Красноярском крае, в значительной части Якутии и на Чукотке.

Новости Москвы,Погода,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители