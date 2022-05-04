Москвичам пообещали до +10°С тепла

В Московском регионе в среду, 4 мая, будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, следует из данных Гидрометцентра России.

Фото: Парадиз Парадиз

По данным специалистов, днем в столице от +7°C до +10°C, в ночь на 5 мая температура воздуха может максимально опуститься до отметки в +2°C. Ветер северо-западный со скоростью 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 746–750 мм рт. ст. Влажность воздуха - около 68%.

В Подмосковье ожидается температура от +7°C до +13°C, ночью температура в некоторых районах может опуститься до отметки в +1°C... -3°C. Влажность воздуха - до 73%.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в мае на 60-65% территории России будет тепло и температура превысит климатическую норму.