Раскрыта история дома в виде буквы «С» в Москве

«Мрачное место, но спасибо, что сообщили. В тех местах была, но про него почему-то не знала. Надо сходить», «А представляете, каково было бы этим детям: целыми днями смотреть через окно в замкнутый круглый двор?», «Судя по фото, со временем все поглощает лес. Удивительно. Если не мешать, то лет так через 500 и делать ничего не надо будет. Будет приятный холм полукругом», — прокомментировали юзеры.