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1 час назад

Раскрыта история дома в виде буквы «С» в Москве

Мослента

Неожиданная история строительства оригинального здания, построенного в форме буквы «С», удивила россиян. Ее раскрыли администраторы Telegram-канала «О Москве с любовью».

Раскрыта история дома в виде буквы «С» в Москве
Фото: Glokaya_kuzdra / Фотобанк ЛориGlokaya_kuzdra / Фотобанк Лори

Стало известно, что изначально здание предназначалось психиатрической больнице для детей. Предполагалось, что дом в форме практически замкнутого круга будет состоять из 17 соединенных пятиэтажный секций. Каждая из них, по задумке архитектора, должна была иметь свой лифт, лестницу, выход с внешней и внутренней стороны.

В 1980-х годах здание больницы было доведено до высоты в шесть этажей, секции были внешне отделаны панелями, но основные работы так и не были завершены. К концу 80-х заброшенное здание начало медленно разрушаться. В 2020 году СМИ писали, что его планируют снести и построить на его месте жилой комплекс, однако пока этого не случилось. В наши дни место особенно полюбилось страйкболистам, художникам-граффитчикам и бездомным.

«Мрачное место, но спасибо, что сообщили. В тех местах была, но про него почему-то не знала. Надо сходить», «А представляете, каково было бы этим детям: целыми днями смотреть через окно в замкнутый круглый двор?», «Судя по фото, со временем все поглощает лес. Удивительно. Если не мешать, то лет так через 500 и делать ничего не надо будет. Будет приятный холм полукругом», — прокомментировали юзеры.

Ранее историк архитектуры, старший научный сотрудник Музея Москвы Денис Ромодин рассказал о тайнах еще одного исторического здания — гостиницы «Советской» на Ленинградском проспекте.

Новости Москвы,Строительство,Денис Ромодин,
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