Москвичи назвали необходимый для счастья размер заработка

Необходимым для счастья размером заработка россияне назвали около 190 тысяч рублей в месяц. Данные об этом приводит РБК со ссылкой на сервис SuperJob.

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Отмечается, что желаемый уровень заработка вырос на пять процентов по сравнению с ноябрем 2021 года. Самую высокую цифру озвучили москвичи, им для удовлетворенности жизнью необходимо 230 тысяч рублей в месяц. На второе место попали жители Владивостока, желающие получать 205 тысяч. Тройку замыкает Ростов-на-Дону, там для счастья опрошенным необходимы 200 тысяч.