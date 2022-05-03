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1 час назад

Москвичи назвали необходимый для счастья размер заработка

Мослента

Необходимым для счастья размером заработка россияне назвали около 190 тысяч рублей в месяц. Данные об этом приводит РБК со ссылкой на сервис SuperJob.

Москвичи назвали необходимый для счастья размер заработка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что желаемый уровень заработка вырос на пять процентов по сравнению с ноябрем 2021 года. Самую высокую цифру озвучили москвичи, им для удовлетворенности жизнью необходимо 230 тысяч рублей в месяц. На второе место попали жители Владивостока, желающие получать 205 тысяч. Тройку замыкает Ростов-на-Дону, там для счастья опрошенным необходимы 200 тысяч.

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Самый маленький желаемый заработок назвали астраханцы — 150 тысяч рублей в месяц. При этом мужчинам в среднем нужно больше денег для счастья, чем женщинам — 216 тысяч против 166 тысяч. В возрасте от 35 до 44 лет у россиян наблюдается самые высокие запросы — люди в этой возрастной категории хотят получать 214 тысяч рублей в месяц.

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