Москвичам пообещали возвращение тепла к 6 мая

Теплая погода вернется в Москву с пятницы. В выходные дни температура воздуха днем будет достигать плюс 13-18 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ранее метеоролог сообщал, что похолодание на 6-8 градусов прогнозируется в Москве в среду. Температурный фон будет в диапазоне 8-10 градусов тепла, а с четверга ожидаются ночные заморозки.
"6 мая солнце начнет по-настоящему прогревать, и температура днем будет уже 15-17 градусов. В субботу будет вновь облачно с прояснениями и небольшой дождь, а температура в диапазоне 13-14 градусов", - рассказал он.
По словам Вильфанда, в воскресенье температура в Москве повысится до 18 градусов тепла.