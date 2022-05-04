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1 час назад

Москвичам пообещали возвращение тепла к 6 мая

ТАССиещё 8

Теплая погода вернется в Москву с пятницы. В выходные дни температура воздуха днем будет достигать плюс 13-18 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Москвичам пообещали возвращение тепла к 6 мая
Фото: ТАССТАСС

Ранее метеоролог сообщал, что похолодание на 6-8 градусов прогнозируется в Москве в среду. Температурный фон будет в диапазоне 8-10 градусов тепла, а с четверга ожидаются ночные заморозки.

"6 мая солнце начнет по-настоящему прогревать, и температура днем будет уже 15-17 градусов. В субботу будет вновь облачно с прояснениями и небольшой дождь, а температура в диапазоне 13-14 градусов", - рассказал он.

По словам Вильфанда, в воскресенье температура в Москве повысится до 18 градусов тепла.

Новости Москвы,Погода,Резкое похолодание,Роман Вильфанд,
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