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55 минут назад

Участок метро Москвы от "Дубровки" до "Волжской" откроют 4 мая

ТАССиещё 1

Участок Люблинско-Дмитровской линии "Дубровка" - "Волжская" откроют в среду - на шесть дней раньше запланированного срока. Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Участок метро от "Дубровки" до "Волжской" откроют раньше на 6 дней
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Завтра, на шесть дней раньше запланированного срока, откроем участок Люблинско-Дмитровской линии "Дубровка" - "Волжская". Он был закрыт на время строительства пересадки на станцию БКЛ "Печатники", - написал он в своем Telegram-канале.

В тексте отмечается, что пассажиры смогут экономить до 30 минут в день при поездках в соседние районы.

"На одноименной станции салатовой линии станет свободнее до 30%, южный участок ветки разгрузится до 15%", - добавил мэр.

Мэр рассказал, что во время временного ограничения работы на закрытых станциях обновили пассажирскую инфраструктуру - проверили эскалаторы, промыли тоннели и облицовку вестибюлей, отремонтировали освещение и пути, заменили больше 150 м рельсов.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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