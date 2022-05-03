Участок метро от "Дубровки" до "Волжской" откроют раньше на 6 дней

Участок Люблинско-Дмитровской линии "Дубровка" - "Волжская" откроют в среду - на шесть дней раньше запланированного срока. Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Завтра, на шесть дней раньше запланированного срока, откроем участок Люблинско-Дмитровской линии "Дубровка" - "Волжская". Он был закрыт на время строительства пересадки на станцию БКЛ "Печатники", - написал он в своем Telegram-канале.
В тексте отмечается, что пассажиры смогут экономить до 30 минут в день при поездках в соседние районы.
"На одноименной станции салатовой линии станет свободнее до 30%, южный участок ветки разгрузится до 15%", - добавил мэр.
Мэр рассказал, что во время временного ограничения работы на закрытых станциях обновили пассажирскую инфраструктуру - проверили эскалаторы, промыли тоннели и облицовку вестибюлей, отремонтировали освещение и пути, заменили больше 150 м рельсов.