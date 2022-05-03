Участок метро от "Дубровки" до "Волжской" откроют раньше на 6 дней

Участок Люблинско-Дмитровской линии "Дубровка" - "Волжская" откроют в среду - на шесть дней раньше запланированного срока. Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Завтра, на шесть дней раньше запланированного срока, откроем участок Люблинско-Дмитровской линии "Дубровка" - "Волжская". Он был закрыт на время строительства пересадки на станцию БКЛ "Печатники", - написал он в своем Telegram-канале.

В тексте отмечается, что пассажиры смогут экономить до 30 минут в день при поездках в соседние районы.

"На одноименной станции салатовой линии станет свободнее до 30%, южный участок ветки разгрузится до 15%", - добавил мэр.