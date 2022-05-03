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48 минут назад

В Москву вернется нулевая температура

Илья Родин

Хорошая погода в центральной части Европейской России продлится недолго. В среду снова начнется понижение температуры, в регион придет холодный атмосферный фронт. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

«Финал апреля и первый день мая в центральной части Европейской России запомнились холодной погодой с ночными заморозкам. Но уже в начале нынешней недели синоптическая ситуация в регионе изменилась, и облака, а также более тёплые воздушные массы защитили территорию от ночного выхолаживания и в целом вернули температурный фон в рамки климатической нормы», - отметили специалисты центра.

Они подчеркнули, что «волна тепла будет непродолжительной и уже в среду по регионам Русской равнины пройдёт очередной холодный атмосферный фронт, давая старт понижению температуры».

В ночь на четверг, 5 мая, уточняют синоптики, вновь ожидаются заморозки.

«В Москве ранним утром 5 мая, будет около 0°, в Подмосковье температура местами понизится до 3°. Отрицательной, местами до 4°, будут ночные температуры в Тверской, Ярославской, Костромской, Смоленской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Орловской и Брянской областях», - говорится в сообщении.

Специалисты центра добавили, что «днём в пятницу температура начнёт повышаться более активно, а в субботу тёплый атмосферный фронт даст начало новой волне тепла, которая также будет непродолжительной».

Новости Москвы,Погода,Видео,
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