В Москву вернется нулевая температура

Хорошая погода в центральной части Европейской России продлится недолго. В среду снова начнется понижение температуры, в регион придет холодный атмосферный фронт. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
«Финал апреля и первый день мая в центральной части Европейской России запомнились холодной погодой с ночными заморозкам. Но уже в начале нынешней недели синоптическая ситуация в регионе изменилась, и облака, а также более тёплые воздушные массы защитили территорию от ночного выхолаживания и в целом вернули температурный фон в рамки климатической нормы», - отметили специалисты центра.
Они подчеркнули, что «волна тепла будет непродолжительной и уже в среду по регионам Русской равнины пройдёт очередной холодный атмосферный фронт, давая старт понижению температуры».
В ночь на четверг, 5 мая, уточняют синоптики, вновь ожидаются заморозки.
«В Москве ранним утром 5 мая, будет около 0°, в Подмосковье температура местами понизится до 3°. Отрицательной, местами до 4°, будут ночные температуры в Тверской, Ярославской, Костромской, Смоленской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Орловской и Брянской областях», - говорится в сообщении.
Специалисты центра добавили, что «днём в пятницу температура начнёт повышаться более активно, а в субботу тёплый атмосферный фронт даст начало новой волне тепла, которая также будет непродолжительной».