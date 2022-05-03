В Москву вернется нулевая температура

«Финал апреля и первый день мая в центральной части Европейской России запомнились холодной погодой с ночными заморозкам. Но уже в начале нынешней недели синоптическая ситуация в регионе изменилась, и облака, а также более тёплые воздушные массы защитили территорию от ночного выхолаживания и в целом вернули температурный фон в рамки климатической нормы», - отметили специалисты центра.