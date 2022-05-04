В Москве ограничат движение из-за ночной репетиции парада Победы

Сегодня с 16:30 до 19:00 движения не будет на Новинском бульваре, в Оружейном переулке, Проектируемом проезде № 3502 и на Волгоградском проспекте. Последний вновь перекроют с 23:30.
До 03:00 четверга в переулке Маяковского, Марксистском переулке, на улице Александра Солженицына и на Таганской улице организуют двустороннее движение с ликвидацией полосы общественного транспорта в последнем случае, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
С 17:30 и до конца репетиции перекрытия затронут улицы Петровка, Солянка, Моховая и Тверская, а также Кадашёвская набережная.
С 22:00 проехать нельзя будет по Тверскому и Страстному бульварам, Большому Путинковскому переулку. Спустя полчаса для движения транспорта закроются Садовая-Кудринская улица, Новый Арбат Воздвиженка и Большой Каменный мост.Кроме того, с 3 по 9 мая предусмотрена временная ликвидация парковочных мест на вышеперечисленных улицах.