В Москве ограничат движение из-за ночной репетиции парада Победы

Сегодня с 16:30 до 19:00 движения не будет на Новинском бульваре, в Оружейном переулке, Проектируемом проезде № 3502 и на Волгоградском проспекте. Последний вновь перекроют с 23:30.

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До 03:00 четверга в переулке Маяковского, Марксистском переулке, на улице Александра Солженицына и на Таганской улице организуют двустороннее движение с ликвидацией полосы общественного транспорта в последнем случае, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

С 17:30 и до конца репетиции перекрытия затронут улицы Петровка, Солянка, Моховая и Тверская, а также Кадашёвская набережная.