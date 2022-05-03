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21 минуту назад

МЧС обратилось с предупреждением к москвичам

Илья Родин

В Москве во вторник, 3 мая, ожидается сильный порывистый ветер. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

По сведениям ведомства, до 18.00 возможны сильные порывы ветра, их скорость может составить до 15 м/с. Сотрудники МЧС рекомендуют в связи с этим автовладельцам соблюдать скоростной режим, избегать внезапных маневров. Пешеходам следует обходить стороной разнообразные шаткие конструкции, рекламные щиты.

Руководитель центра «Метео» Александр Шувалов заявил ранее, что в первую майскую неделю москвичей ждут так называемые «погодные качели».

«Первые два дня преимущественно без осадков, 3-го числа — небольшой дождь. 4-5 мая нас захватывает очередная волна холода, и температура опять переходит рубеж плюс 10 в сторону понижения», - предупредил Шувалов.

Он добавил, что в понедельник, 9 мая, ожидается 18 градусов тепла.

Новости Москвы,Погода,Видео,Александр Шувалов,МЧС России,
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