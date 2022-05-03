На майские праздники Красную площадь временно закроют. Об этом предупредил Государственный исторический музей в своем Telegram-канале.
Ограничение на вход на главную площадь страны продлится до 9 мая включительно.
«В это время музейный магазин на Никольской будет закрыт. Вход для посетителей в Исторический музей — через вход №3 у памятника Жукову. Вход в Покровский собор осуществляется со стороны Васильевского спуска», — сказано в сообщении.
Ранее ТАСС со ссылкой на Федеральную службу охраны сообщил, что Кремль закроют для посетителей 7 и 9 мая. Ограничения связаны с подготовкой и проведением мероприятий ко Дню Победы.
До этого стало известно о закрытии мавзолея Ленина у Кремлевской стены с 23 апреля по 16 мая.