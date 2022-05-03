В честь Дня Победы в "Москино" покажут отечественные фильмы

Сеть кинотеатров "Москино" приглашает москвичей и гостей столицы присоединиться 9 мая к праздничной акции "День российского кино", которая приурочена ко Дню Победы и 90-летию "Москино".
В рамках акции состоятся показы отечественных картин, в том числе новинок 2022 года, билеты на все сеансы будут стоить 90 рублей, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе департамента культуры Москвы со ссылкой на заммэра столицы Наталью Сергунину.
"В сеть "Москино" входят 13 исторических кинотеатров. Каждый из них на протяжении десятилетий является важным центром культурной жизни своих и соседних районов. Кроме ежедневных показов, здесь проводят кинофестивали, ретроспективы, встречи с режиссерами и тематические акции, такие как "День российского кино", - сказала Сергунина.
Как уточнили в департаменте культуры, 9 мая в кинотеатрах "Москино" можно будет увидеть фильмы "Брестская крепость", "Подольские курсанты", "Первый Оскар", "1941. Крылья над Берлином", а также "Африка", действие которого разворачивается в 1943 году на окраине блокадного Ленинграда. Для детей и их родителей покажут анимационные ленты "Суворов: великое путешествие", "Финник", "Бука. Мое любимое чудовище", "Фиксикино. Вселенная приключений".
"Мероприятия, посвященные 90-летию "Москино", будут идти в течение всего года. История сети началась весной 1932-го. Распоряжением президиума Мосгорисполкома и Моссовета был образован трест московских городских кинотеатров - "Мосгоркино", - уточнили в пресс-службе.
Там добавили, что сеть "Москино" активно развивается: кинозалы оснащают современным оборудованием, они становятся более комфортными, а функционал структуры заметно расширился.
"Помимо прочего, "Москино" занимается организацией и согласованием съемок в столице, оказывает финансовую поддержку кинематографистам, картины которых способствуют популяризации образа Москвы, курирует тематические городские проекты, такие как "Ночь кино". По словам Натальи Сергуниной, об уникальности "Москино" говорит и тот факт, что это одна из немногих киносетей, хранящая обширную коллекцию пленочных фильмов. За 90 лет их накопилось более 9 тыс." - заключили в пресс-службе департамента культуры.