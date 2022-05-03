В честь Дня Победы в "Москино" покажут отечественные фильмы

Сеть кинотеатров "Москино" приглашает москвичей и гостей столицы присоединиться 9 мая к праздничной акции "День российского кино", которая приурочена ко Дню Победы и 90-летию "Москино".

Фото: mos-kino.ru mos-kino.ru

В рамках акции состоятся показы отечественных картин, в том числе новинок 2022 года, билеты на все сеансы будут стоить 90 рублей, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе департамента культуры Москвы со ссылкой на заммэра столицы Наталью Сергунину.

Видео дня

"В сеть "Москино" входят 13 исторических кинотеатров. Каждый из них на протяжении десятилетий является важным центром культурной жизни своих и соседних районов. Кроме ежедневных показов, здесь проводят кинофестивали, ретроспективы, встречи с режиссерами и тематические акции, такие как "День российского кино", - сказала Сергунина.

Как уточнили в департаменте культуры, 9 мая в кинотеатрах "Москино" можно будет увидеть фильмы "Брестская крепость", "Подольские курсанты", "Первый Оскар", "1941. Крылья над Берлином", а также "Африка", действие которого разворачивается в 1943 году на окраине блокадного Ленинграда. Для детей и их родителей покажут анимационные ленты "Суворов: великое путешествие", "Финник", "Бука. Мое любимое чудовище", "Фиксикино. Вселенная приключений".

"Мероприятия, посвященные 90-летию "Москино", будут идти в течение всего года. История сети началась весной 1932-го. Распоряжением президиума Мосгорисполкома и Моссовета был образован трест московских городских кинотеатров - "Мосгоркино", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что сеть "Москино" активно развивается: кинозалы оснащают современным оборудованием, они становятся более комфортными, а функционал структуры заметно расширился.