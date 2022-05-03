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1 час назад

Свыше 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

Москва24

Более 20 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах в ночь на вторник, 3 мая. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Свыше 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы
Фото: Москва 24Москва 24

Больше всего корректировок внесено в расписание аэропорта Домодедово. Там отменено восемь рейсов и задержано три. В Шереметьево задержан один рейс и отменено семь. Во Внуково изменено время вылета трех рейсов.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о работе над запуском перевозок в Египет и Турцию на базе чартеров. Сегодня уже есть прямое авиасообщение со Стамбулом. Однако, по ее словам, объемов перевозок пока недостаточно.

Новости Москвы,Зарина Догузова,Аэропорт Домодедово,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,Ростуризм,
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