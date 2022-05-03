Свыше 20 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

Более 20 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах в ночь на вторник, 3 мая. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Фото: Москва 24 Москва 24

Больше всего корректировок внесено в расписание аэропорта Домодедово. Там отменено восемь рейсов и задержано три. В Шереметьево задержан один рейс и отменено семь. Во Внуково изменено время вылета трех рейсов.