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53 минуты назад

Москвичей предупредили о «температурных качелях» в мае

Мослента

Центр погоды «Фобос» предупредил москвичей о «температурных качелях» в мае. Потепление во второй половине первой декады месяца сменит арктическое вторжение, однако в конце мая ожидается еще одна волна тепла.

Москвичей предупредили о «температурных качелях» в мае
Фото: Константин Кокошкин / КоммерсантъКонстантин Кокошкин / Коммерсантъ

«Отличительной чертой майской погоды будет активное развитие меридиональных потоков, несущих то теплые, то холодные воздушные массы, и это продолжит раскачивать температурные качели», — говорится в сообщении.

При этом температура на большей части территории страны все же останется в рамках климатической нормы, отметили синоптики.

Ранее сведения о неустойчивой погоде подтвердил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в первую неделю мая в столицу придет волна холода.

Новости Москвы,Александр Шувалов,
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