Москвичей предупредили о «температурных качелях» в мае

Центр погоды «Фобос» предупредил москвичей о «температурных качелях» в мае. Потепление во второй половине первой декады месяца сменит арктическое вторжение, однако в конце мая ожидается еще одна волна тепла.

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Константин Кокошкин / Коммерсантъ

«Отличительной чертой майской погоды будет активное развитие меридиональных потоков, несущих то теплые, то холодные воздушные массы, и это продолжит раскачивать температурные качели», — говорится в сообщении.

При этом температура на большей части территории страны все же останется в рамках климатической нормы, отметили синоптики.