Москвичей предупредили о «температурных качелях» в мае

Центр погоды «Фобос» предупредил москвичей о «температурных качелях» в мае. Потепление во второй половине первой декады месяца сменит арктическое вторжение, однако в конце мая ожидается еще одна волна тепла.
«Отличительной чертой майской погоды будет активное развитие меридиональных потоков, несущих то теплые, то холодные воздушные массы, и это продолжит раскачивать температурные качели», — говорится в сообщении.
При этом температура на большей части территории страны все же останется в рамках климатической нормы, отметили синоптики.
Ранее сведения о неустойчивой погоде подтвердил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в первую неделю мая в столицу придет волна холода.