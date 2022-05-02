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28 минут назад

Первая сакура расцвела в «Аптекарском огороде»

Агентство «Москва»иещё 2

Первая сакура расцвела в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в понедельник, 2 мая. Об этом сообщила пресс-служба «Аптекарского огорода».

В Москве зацвела первая сакура
Фото: ТАССТАСС

«Первая сакура в Москве в 2022 году расцвела 2 мая - на Весеннем фестивале цветов в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», - говорится в материале.

Отмечается, что речь идет о вишне Саржента, или вишне сахалинской, (Prunus sargentii) с нежными розовыми цветками. Так, гости смогут увидеть легендарное дерево возле Субтропической оранжереи - рядом с малой черемухой.

«Родина вишни Саржента - Япония, Корея, Сахалин. Это стойкое растение способно быстро вырасти до 12 м. Помимо вишни Саржента, в «Аптекарском огороде» произрастают еще два вида сакуры - вишня курильская и вишня пильчатая, а также многочисленные сорта типа Аманогавы с темно-розовыми бутонами, Канзана с розово-красными бутонами. Одну из наших сакур в апреле 2016 года лично посадил ректор МГУ имени Ломоносова академик Виктор Садовничий», - поясняется в сообщении.

Кроме того, в ближайшие дни распустится самая настоящая сакура из Японии в Саду плодовых деревьев - вишня мелкопильчатая сорта тисима, привезенная прямо со склонов горы Фудзияма. Такой подарок саду сделала столица Японии Токио в 2010. Другие сакуры - также в Саду с яблонями, абрикосами, миндалями и вишнями и в Дальневосточном саду.

«Сакуру выращивают исключительно в декоративных целях. Ее изумительно красивое цветение полностью компенсирует отсутствие съедобных плодов. В зависимости от сортовых характеристик цветки на деревьях начинают распускаться в апреле-мае. Палитра цветения - от белоснежного до ярко-розового. Сакура - собирательное название для многочисленных представителей рода Prunus (Слива). В него входят сливы, вишни, персики, миндаль, черемуха, лавровишня. Иногда к нему относят и абрикосы - все на правах подродов. Так как почти ни одна сакура не дает плодов, крайне сложно определить, является она вишней или же сливой», - заключили в пресс-службе.

Новости Москвы,Виктор Садовничий,МГУ,
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