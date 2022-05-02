В Москве зацвела первая сакура

«Сакуру выращивают исключительно в декоративных целях. Ее изумительно красивое цветение полностью компенсирует отсутствие съедобных плодов. В зависимости от сортовых характеристик цветки на деревьях начинают распускаться в апреле-мае. Палитра цветения - от белоснежного до ярко-розового. Сакура - собирательное название для многочисленных представителей рода Prunus (Слива). В него входят сливы, вишни, персики, миндаль, черемуха, лавровишня. Иногда к нему относят и абрикосы - все на правах подродов. Так как почти ни одна сакура не дает плодов, крайне сложно определить, является она вишней или же сливой», - заключили в пресс-службе.