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57 минут назад

Москвичам рассказали о режиме работы ЖКХ до 10 мая

Вечерняя Москва

Диспетчерские и аварийные службы в Москве до 10 мая включительно, как и в обычные дни, работают в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства в понедельник, 2 мая.

Москвичам рассказали о режиме работы ЖКХ до 10 мая
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя МоскваАнна Темнышова / Вечерняя Москва

— Кроме этого, практически все услуги в сфере ЖКХ можно получить онлайн, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в случае необходимости можно вызвать на дом мастера через Единый диспетчерский центр. В случае обнаружения в подъезде запаха гари или газа, следует позвонить по номерам телефона 104 или 112.

Также оставить заявку можно и с помощью онлайн-сервиса «Вызов мастера» на портале mos.ru. При помощи портала можно также передать показания приборов учета электроэнергии, водосчетчиков и платить счета. Кроме того, на mos.ru можно просмотреть архив данных за предыдущие расчетные периоды и узнать даты поверки приборов учета, говорится в сообщении.

До этого стало известно, что мобильное приложение «Госуслуги Москвы» было скачано почти 320 тысяч раз с начала 2022 года. При помощи приложения можно оплачивать жилищно-коммунальные услуги, передавать показания счетчиков, проверять наличие штрафов, а также многое другое. Наиболее востребованными сервисами стали «Электронный дневник», «Мой ребенок в школе» и «Запись к врачу».

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