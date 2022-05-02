Москвичам рассказали о режиме работы ЖКХ до 10 мая

Диспетчерские и аварийные службы в Москве до 10 мая включительно, как и в обычные дни, работают в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства в понедельник, 2 мая.

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва Анна Темнышова / Вечерняя Москва

— Кроме этого, практически все услуги в сфере ЖКХ можно получить онлайн, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в случае необходимости можно вызвать на дом мастера через Единый диспетчерский центр. В случае обнаружения в подъезде запаха гари или газа, следует позвонить по номерам телефона 104 или 112.

Также оставить заявку можно и с помощью онлайн-сервиса «Вызов мастера» на портале mos.ru. При помощи портала можно также передать показания приборов учета электроэнергии, водосчетчиков и платить счета. Кроме того, на mos.ru можно просмотреть архив данных за предыдущие расчетные периоды и узнать даты поверки приборов учета, говорится в сообщении.