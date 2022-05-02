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20 минут назад

Фламинго в Московском зоопарке переехали в летний вольер. Видео

Александр Кузьмин

Фламинго в Московском зоопарке переехали в летний вольер, сообщает РИА Новости.

Всю зиму они провели в закрытом помещении, где поддерживается оптимальная температура. С приходом весны птиц начали готовить к переходу в уличный вольер. Как только установилась стабильно теплая погода, их выпустили на пруд.

Одновременно с переездом у фламинго начинается период ухаживаний. Гости зоопарка могут наблюдать, как самцы стараются впечатлить самок. Фламинго устраивают особые брачные танцы, распушают оперенье, а также издают характерные призывные звуки.

Птицы уже занимаются обустройством гнезд и подготовкой к выведению птенцов, первые из которых вылупляются к концу июня и успевают как следует окрепнуть и подрасти к наступлению холодов. В Московском зоопарке обитают два разных вида фламинго – розовые и красные.

Осенью птицы возвращаются в теплое помещение. Фламинго хорошо переносят низкие температуры, поэтому могут оставаться на Большом пруду до того момента, пока вода не начинает замерзать.

Московский зоопарк продлил время работы и открыл для посетителей дополнительные входы. С 1 мая зоосад будет работать еще на час дольше. Прийти в гости к обитателям можно будет с 9:00 до 21:00.

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