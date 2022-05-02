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28 минут назад

Московское метро купило рельсы на 250 километров путей

Российская Газетаиещё 1

Департамент транспорта Москвы объявил о закупке 30 тысяч тонн рельсов российского производства. Этого хватит до 2024 года на 250 километров путей, отмечает Telegram-канал ведомства.

Московское метро купило рельсы на 250 километров путей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Метрополитен заключил контракт на покупку рельсов Челябинского металлургического комбината. Благодаря закупке мы сможем обновлять пути на линиях, чтобы содержать сложнейшую инфраструктуру в безопасности, а поездки сделать надежнее", - заявил заммэра Максим Ликсутов.

Это позволит обеспечить столичный транспортный комплекс отечественными комплектующими, а крупный завод получит заказ для сохранения рабочих мест. По словам Максима Ликсутова, ранее у ЧМК было куплено 5 тысяч тонн рельсов для трамвая.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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