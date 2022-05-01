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1 час назад

Работу станций метро около мечетей могут ограничить 2 мая

РИАМОиещё 3

На станциях столичного метрополитена, которые находятся около мечетей, 2 мая возможны ситуативные ограничения на вход или выход, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

Москвичей предупредили об ограничениях в работе ряда станций метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пассажиров московской подземки попросили быть внимательными, соблюдать правила пользования метро, а еще выполнять требования сотрудников метро и полицейских.

2 мая мусульмане отмечают один из двух главных праздников года – Ураза-байрам. Этот день завершает пост, который верующие соблюдают в течение священного месяца Рамадан.

В Москве парковка стала бесплатной на майские праздники

Столичные мечети в этом году впервые после начала пандемии будут открыты для всех верующих. Праздничный намаз проведут в Московской Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях.

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