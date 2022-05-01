Жители Москвы заметили гадюку на улицах города

Житель московского района Ховрино обнаружил ядовитую змею во дворе своего дома. Фотографией он поделился в группе «Подслушано Ховрино» во «ВКонтакте».
«Народ! Смотрите под ноги! Сегодня около дома увидел, когда с собакой гулял. Вот такая змейка в траве копошилась», — написал горожанин, отметив, что после увиденного он сразу же взял своего питомца на руки и понес домой.
Позже, вернувшись на то же место, змею он уже не застал.
Одна из подписчиц сообщества по запросу по фото в сети выяснила, что на фотографии, которую к публикации приложил автор, изображена гадюка. «Прикольно, уже и такие приползли, вот экология в городе», — прокомментировала она.
Ранее жительницу московской многоэтажки испугал питон, который выполз прямо из канализации и оказался в ванной.