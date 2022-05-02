Вход в новый Музей Г.О.Р.А. на Поклонной горе будет бесплатным 5 мая

Открытие Музея главных оружейных реликвий армии «Г.О.Р.А.» состоится 5 мая на Поклонной горе, вход в этот день будет бесплатным. Об этом сообщила пресс-служба Музея Победы.
«5 мая в Москве откроется музей «Г.О.Р.А.» - «Главные оружейные реликвии армии». Новый комплекс создан на базе экспозиций открытых площадок Музея Победы практически в самом центре столицы - на Поклонной горе. Он станет филиалом Музея Победы», - говорится в материале.
Отмечается, что вход в новый музей с 15:00 будет бесплатным, начало церемонии открытия состоится в 16:00.
Как уточняется, для гостей подготовлена большая праздничная программа. Так, на главной сцене в рамках фестиваля патриотического творчества «Журавли Победы» выступит творческое объединение «Созвездие». Оно исполнит такие популярные песни, как «Смуглянка», «Катюша», «Лучший город Земли» и др. Кроме того, посетителей пригласят на бесплатные экскурсионные программы - обзорную «Оружие Победы» по экспозиции вооружения и техники времен Второй мировой, квест «Черные бушлаты» и другое. Также все желающие смогут посмотреть известные фильмы о Великой Отечественной войне в кинотеатре под открытым небом.
«Музей «Г.О.Р.А.» расположен на территории 10 га, где размещена уникальная коллекция военной техники и вооружения. В 2021 году музейное пространство было обновлено, здесь появились интерактивные экспозиции и макеты техники, дополнен предметный ряд, появились спецэффекты и скульптурные фигуры участников событий. В 10 локациях собрано более 400 раритетных экспонатов, многие из которых существуют в единственном экземпляре. Подлинные реликвии сгруппированы тематически и для них создан соответствующий исторический антураж. Ежедневно здесь будут проходить экскурсии, а в выходные взрослым и детям предложат увлекательную программу на целый день», - заключили в пресс-службе.