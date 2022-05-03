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26 минут назад

По Москве начали патрулирование спасатели на мотоциклах

Мир24иещё 1

В Москве спасатели начали патрулировать улицы и общественные пространства на мотоциклах. Об этом заявил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По Москве начали патрулирование спасатели на мотоциклах
Фото: ТАССТАСС

Мотогруппы Пожарно-спасательного центра работают в столице восьмой год. Они участвуют в ликвидации последствий ДТП, оказании первой помощи пострадавшим в происшествиях, поисках потерявшихся в лесу, тушении пожаров.

В этом сезоне к работе подготовлены 165 спасателей. Ежедневно 11 расчетов быстрого реагирования на 22 пожарно-спасательных мотоциклах будут циркулировать по всем административным округам Москвы.

Маршруты спасателей-байкеров будут включать основные магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха. Средняя протяженность каждого маршрута составляет 80 километров.

Напомним, в конце апреля в Москве прошла церемония открытия мотосезона, которую возглавил заммэра по вопросам транспорта и глава дептранса Максим Ликсутов. Также мотосезон официально открыли байкеры Санкт-Петербурга.

Новости Москвы,Петр Бирюков,Максим Ликсутов,
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