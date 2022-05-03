По Москве начали патрулирование спасатели на мотоциклах

В Москве спасатели начали патрулировать улицы и общественные пространства на мотоциклах. Об этом заявил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Мотогруппы Пожарно-спасательного центра работают в столице восьмой год. Они участвуют в ликвидации последствий ДТП, оказании первой помощи пострадавшим в происшествиях, поисках потерявшихся в лесу, тушении пожаров.
В этом сезоне к работе подготовлены 165 спасателей. Ежедневно 11 расчетов быстрого реагирования на 22 пожарно-спасательных мотоциклах будут циркулировать по всем административным округам Москвы.
Маршруты спасателей-байкеров будут включать основные магистрали, общественные пространства, лесопарковые территории и зоны отдыха. Средняя протяженность каждого маршрута составляет 80 километров.
Напомним, в конце апреля в Москве прошла церемония открытия мотосезона, которую возглавил заммэра по вопросам транспорта и глава дептранса Максим Ликсутов. Также мотосезон официально открыли байкеры Санкт-Петербурга.