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1 час назад

Собянин рассказал об аттракционе "Волны цветения" в парке "Зарядье"

Москва24

Сергей Собянин рассказал об аттракционе "Волны цветения" в столичном парке "Зарядье".

Собянин рассказал об аттракционе "Волны цветения" в парке "Зарядье"
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

По словам мэра, по традиции столица встречает весну миллионами цветов, распускающихся на улицах, во дворах и парках.

"В парке "Зарядье" поднялись "Волны цветения" – природный аттракцион из цветочных ковров, которые будут сменять друг друга до самого конца осени. В апреле в парке распустились первоцветы: крокусы, хионодоксы, пушкинии, мускари", – написал Собянин в своем блоге.

По словам градоначальника, летом в парке зацветут гвоздики, колокольчики, нивяники, эхинации и подсолнечник.

А в первые месяцы осени их сменят вереск, рудбекия, хризантемы, ветреницы и астры.

"Океан цветов подарит хорошее настроение всем, кто придет этим летом в "Зарядье" – сердце нашей любимой столицы. С Днем Весны и Труда, дорогие друзья!", – написал мэр.

Масштабное цветочное шоу "Волны цветения" стартовало в московском парке "Зарядье" 23 апреля.

Цветы там будут распускаться волнами – от первоцветов до самых поздних растений, на протяжении нескольких месяцев гости будут видеть новый пейзаж. Разнообразные растения высадили на территории площадью около одного гектара.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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