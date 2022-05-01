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1 час назад

В центре столицы начали благоустраивать переулки

Москва24иещё 3

Специалисты комплекса городского хозяйства начали работы по благоустройству переулков в квартале между Тверской и Большой Никитской улицами в центре столицы, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В центре столицы начали благоустраивать переулки
Фото: портал мэра и правительства Москвыпортал мэра и правительства Москвы

"Работы сейчас ведутся в Брюсовом, Леонтьевском, Малом Гнездниковском и Елисеевском переулках, в ближайшее время начнутся в Шведском тупике и Большом Гнездниковском переулке, ранее там провели необходимую инженерную подготовку", – приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.

Он уточнил, что ключевой задачей проекта является сохранение колорита этих пространств, а также создание комфорта и функциональности.

По словам Бирюкова, закрывать движение транспорта в переулках на время работ не планируется. Для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, организованы удобные и безопасные проходы, установлены временные дорожные знаки и информационные баннеры.

"В ходе благоустройства расширим тротуары, организуем удобные карманы для парковки машин, высадим кустарники, обустроим газоны и установим современные фонари с энергосберегающими лампами", – рассказал Бирюков.

Он отметил, что в скверах Арама Хачатуряна и Мстислава Ростроповича специалисты отремонтируют дорожки и установят уличные торшеры и скамейки.

Также в порядок приведут четыре двора, прилегающих к переулкам, добавил Бирюков.

Ранее сообщалось, что работы по благоустройству улиц начались в районе Павелецкого вокзала. Бирюков напомнил, что в 2021 году были закончены работы на площади Павелецкого вокзала. Ее украсил ландшафтный парк с фонтаном, открытым амфитеатром и велодорожками. В этом же году, как уточнил Бирюков, предстоит привести в порядок расположенные рядом улицы Дубининскую, Новокузнецкую, Кожевническую и Даниловский Вал.

Новости Москвы,Мстислав Ростропович,Петр Бирюков,Правительство Москвы,
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