Они бесплатные и работают круглый год.
20 крытых велопаркингов появится в Москве в этом году. Сегодня в столице их только три: они располагаются около станций метро «Филатов Луг», «Киевская» и «Тушинская».
Бесплатные перехватывающие велопаркингов рассчитаны более чем на 50 велосипедов и самокатов. Пользоваться ими можно круглый год. Для обеспечения безопасности на них ведется круглосуточное видеонаблюдение, а для самостоятельного ремонта оборудованы специальные станции.
«Сергей Собянин поручил обеспечить комфортные и безопасные поездки для всех участников дорожного движения. Для удобства велосипедистов мы развиваем сеть велодорожек и прокат, устанавливаем велопарковки и строим крытые велопаркинги. Сейчас в Москве их три, до конца года появится еще 20. Велопаркинги устанавливаем возле крупных транспортно-пересадочных узлов, чтобы там можно было оставить велосипед и продолжить путь на общественном транспорте», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.