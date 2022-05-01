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57 минут назад

20 крытых велопаркингов появится в Москве в этом году

Mos.ru

Они бесплатные и работают круглый год.

20 крытых велопаркингов появится в Москве в этом году
Фото: Е. Самарина. Пресс-служба Мэра и Правительства МосквыЕ. Самарина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

20 крытых велопаркингов появится в Москве в этом году. Сегодня в столице их только три: они располагаются около станций метро «Филатов Луг», «Киевская» и «Тушинская».

Бесплатные перехватывающие велопаркингов рассчитаны более чем на 50 велосипедов и самокатов. Пользоваться ими можно круглый год. Для обеспечения безопасности на них ведется круглосуточное видеонаблюдение, а для самостоятельного ремонта оборудованы специальные станции.

«Сергей Собянин поручил обеспечить комфортные и безопасные поездки для всех участников дорожного движения. Для удобства велосипедистов мы развиваем сеть велодорожек и прокат, устанавливаем велопарковки и строим крытые велопаркинги. Сейчас в Москве их три, до конца года появится еще 20. Велопаркинги устанавливаем возле крупных транспортно-пересадочных узлов, чтобы там можно было оставить велосипед и продолжить путь на общественном транспорте», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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