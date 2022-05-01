20 крытых велопаркингов появится в Москве в этом году

«Сергей Собянин поручил обеспечить комфортные и безопасные поездки для всех участников дорожного движения. Для удобства велосипедистов мы развиваем сеть велодорожек и прокат, устанавливаем велопарковки и строим крытые велопаркинги. Сейчас в Москве их три, до конца года появится еще 20. Велопаркинги устанавливаем возле крупных транспортно-пересадочных узлов, чтобы там можно было оставить велосипед и продолжить путь на общественном транспорте», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.