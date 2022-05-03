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1 час назад

В Москве ожидается облачная погода и до +18°C

Газета.Ruиещё 2

Во вторник, 3 мая, в Москве ожидается облачная погода, местами пойдет небольшой дождь. Об этом сообщает на сайте Росгидрометцентра.

В Москве ожидается облачная погода и до +18°C
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Температура воздуха прогреется до +16-18°C. Ветер будет дуть в юго-западном направлении, с порывами 5-10 м/c, местами до 17 м/c. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба. Ночью столбики термометров опустятся до +4-6°C, ожидается небольшой дождь. Ветер сменит направление на северо-западное, с порывами 6-11 м/c.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в мае на 60-65% территории России будет тепло и температура превысит климатическую норму. По его словам, температурный фон выше климатической нормы будет ощущаться на востоке европейской территории России, в Поволжье, на востоке Северо-Западного федерального округа, в нижней Волге, на востоке Ставрополья, во всем регионе Западной Сибири, Красноярском край, в значительной части Якутии и на Чукотке.

До этого он предупреждал, что температура воздуха в Москве и Подмосковье с 28 апреля и в первые дни мая будет на несколько градусов ниже нормы, а ночью ожидаются заморозки.

Новости Москвы,Погода,Новости регионов,Роман Вильфанд,
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