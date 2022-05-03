В Москве ожидается облачная погода и до +18°C

Во вторник, 3 мая, в Москве ожидается облачная погода, местами пойдет небольшой дождь. Об этом сообщает на сайте Росгидрометцентра.

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Температура воздуха прогреется до +16-18°C. Ветер будет дуть в юго-западном направлении, с порывами 5-10 м/c, местами до 17 м/c. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба. Ночью столбики термометров опустятся до +4-6°C, ожидается небольшой дождь. Ветер сменит направление на северо-западное, с порывами 6-11 м/c.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в мае на 60-65% территории России будет тепло и температура превысит климатическую норму. По его словам, температурный фон выше климатической нормы будет ощущаться на востоке европейской территории России, в Поволжье, на востоке Северо-Западного федерального округа, в нижней Волге, на востоке Ставрополья, во всем регионе Западной Сибири, Красноярском край, в значительной части Якутии и на Чукотке.