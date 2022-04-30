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4 часа назад

Дептранс Москвы объяснил, что происходит в метро ночью

Вечерняя Москваиещё 1

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рассказал горожанам, что происходит в метро Москвы по ночам.

Дептранс Москвы объяснил, что происходит в метро ночью
Фото: Telegram / Дептранс МосквыTelegram / Дептранс Москвы

Так, когда двери подземки закрыты, работа продолжает кипеть вовсю. Например, сотрудники метрополитена проверяют состояние путей, а за ночь один обходчик обследует около трех километров пути.

Помимо этого, производится замена рельс — за ночь возможно поменять до одного километра ходового рельса. Отмечается, что чем больше пассажиров пользуются линией метро, то тем чаще необходимо обновление путей.

Глава ведомства Максим Ликсутов добавил, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил уделять особое внимание вопросам безопасности и комфорта пассажиров. Ночное время позволяет без остановки поездов обновлять инфраструктуру метрополитена, передает Дептранс.

21 апреля стало известно, что жители столицы совершили рекордное количество поездок на метро за сутки с начала пандемии коронавируса. Так, 20 апреля было зафиксировано 7,66 миллиона поездок.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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