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2 часа назад

Названы разрешенные для жарки шашлыка зоны в Москве

Вечерняя Москваиещё 1

Более 250 специально оборудованных зон для пикника подготовили для жителей Москвы.

Названы разрешенные для жарки шашлыка зоны
Фото: UnsplashUnsplash

Наибольшее число пикниковых зон расположено в природном парке «Тушинский». Они, как правило, бесплатны, однако за деньги можно взять в аренду огороженную территорию.

Например, этой услугой можно воспользоваться в парке «Кузьминки-Люблино». Пожарить мясо москвичи могут также в лесопарке «Покровское-Стрешнево», парках «Серебряный бор» и «Москворецкий», в Битцевском лесу, Музее-заповеднике «Царицыно» и других городских зеленых зонах.

Горожанам напомнили, что за организацию пикника в непредназначенном для этого месте предусмотрен штраф в размере от пяти тысяч рублей. При этом нарушителей буду выявлять не только патрули с полицейскими, но и дроны. Полный список мест, где в городе можно пожарить шашлыки, опубликован на портале «Московские сезоны».

В преддверии нерабочих майских праздников, которые продлятся в этом году с 1 по 10 мая, и открытия шашлычного сезона специалисты Росстата рассказали «Вечерней Москве» о стоимости продуктов для приготовления этого блюда и сравнили цены с прошлогодними показателями.

Согласно данным Росстата, стоимость шашлыка из баранины, говядины, свинины и курицы из расчета на четырех человек по сравнению с прошлым годом возросла.

Новости Москвы,Росстат,
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