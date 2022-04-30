Москвичей предупредили о лжекоммунальщиках

Москвичам в майские праздники следует остерегаться мошенников, которые могут прийти к ним под видом сотрудников коммунальных служб. Об этом предупредил заместитель мэра столицы Петр Бирюков, сообщает агентство «Москва».

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«К сожалению, нередки случаи, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками коммунальных служб, проникают в квартиры москвичей, чаще всего пожилых людей, пенсионеров, и предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит. Перед праздничными днями еще раз напоминаем: сотрудники коммунальных служб, если не возникла аварийная ситуация, никогда не приходят без предупреждения», - отметил Бирюков.

По его словам, внезапные проверки незаконны. Если незваные гости утверждают о подобной проверке, то «сто процентов это – мошенники».

Чиновник отметил, что зачастую злоумышленники пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может представлять реальную опасность при эксплуатации.

Бирюков призвал быть внимательнее и не поддаваться на уловки. Информация о проверках заранее размещается на информационном стенде в подъезде и на сайте организации, которая ее проводит. Уточнить сведения о проверках можно по телефонам на официальном сайте правительства Москвы.