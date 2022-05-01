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1 час назад

Москвичам открылась выездная регистрация брака на воде

Мослентаиещё 9

Москвичам открылась выездная регистрация брака на воде. Жители столицы смогут пожениться на речных трамвайчиках. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводит ТАСС.

Москвичам открылась выездная регистрация брака на воде
Фото: PixabayPixabay

«Красная горка считается началом свадебного сезона, и в этом году он начинается с яркого события — открытия новой необычной площадки. Теперь пожениться можно на Москве-реке, на речных трамвайчиках во время мини-круизов», — рассказала заммэра.

Она уточнила, что 30 апреля такие выездные регистрации впервые состоятся для 20 пар. Власти города уже приготовили для них подарки: бесплатные снимки от профессионального фотографа и свадебные наборы, продолжила Ракова.

Уточняется, что свадебные мини-круизы по Москве-реке стартуют в десять часов утра. Речной трамвай совершит 20 рейсов по маршруту от гостиницы «Украина» вдоль Пресненской набережной до делового центра «Москва-Сити» и обратно. Торжественные церемонии бракосочетания пройдут на фоне небоскребов: молодожены обменяются кольцами и поставят подписи на фоне высоток «Москва-Сити». Далее пары могут провести свадебную фотосессию на палубе речного трамвайчика.

Ранее свадебный сезон открылся на станции «Маяковская» московского метрополитена.

Новости Москвы,Анастасия Ракова,
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