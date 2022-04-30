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1 час назад

Синоптики предупредили о грядущем похолодании в Москве

Вечерняя Москваиещё 1

Ухудшение погоды ожидается в столице в ближайшие сутки. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Москвичей предупредили об ухудшении погоды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Сегодня ночью столбики термометров опустятся до минусовых значений, — говорится в сообщении.

Так, в ночь с субботы на воскресенье метеорологи обещают похолодание в городе. Температура воздуха опустится до минус одного градуса.

При этом в воскресенье, 1 мая, будет облачно с прояснениями, а воздух прогреется до 12 градусов тепла. В начале следующей недели днем температура воздуха достигнет 10–15 градусов. Ночью она будет варьироваться от двух до девяти градусов тепла. Местами возможны кратковременные дожди, передает официальный сайт мэра Москвы.

28 апреля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что начало мая в Центральной России будет прохладным. Ситуация изменится во второй декаде.

В третьей десятидневке месяца погода будет умеренно теплой. Ночью температура составит плюс пять–десять градусов, а днем — 16–21 градус тепла.

Новости Москвы,Погода,Евгений Тишковец,Правительство Москвы,
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