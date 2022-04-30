Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Ухудшение погоды ожидается в столице в ближайшие сутки. Об этом в субботу, 30 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

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— Сегодня ночью столбики термометров опустятся до минусовых значений, — говорится в сообщении.

Так, в ночь с субботы на воскресенье метеорологи обещают похолодание в городе. Температура воздуха опустится до минус одного градуса.

При этом в воскресенье, 1 мая, будет облачно с прояснениями, а воздух прогреется до 12 градусов тепла. В начале следующей недели днем температура воздуха достигнет 10–15 градусов. Ночью она будет варьироваться от двух до девяти градусов тепла. Местами возможны кратковременные дожди, передает официальный сайт мэра Москвы.

28 апреля ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что начало мая в Центральной России будет прохладным. Ситуация изменится во второй декаде.