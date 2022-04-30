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1 час назад

Раскрыт адрес знаменитой в дореволюционной Москве мертвецкой

Мослента

В столице на месте гостиницы «Славянка» на улице Дурова до революции находилась знаменитая мертвецкая. Ее адрес раскрыли в Telegram-канале «Москва. Было — стало».

Раскрыт адрес знаменитой в дореволюционной Москве мертвецкой
Фото: pastvu.compastvu.com

В мертвецкую свозили неопознанные и невостребованные тела покойников, которых нельзя было похоронить на общем погосте. Ее саму, как и улицу, называли Божедомкой. Там же находился Храм Иоанна Воина на Убогом дому, построенный на нынешней улице Дурова еще в 1630-е годы. Он много раз перестраивался, в 1908 году вместо старой колокольни на пожертвованные деньги построили новую.

В 1935 году историческую церковь снесли. Два года спустя на ее месте заложили гостиницу Центрального дома Советской Армии, позднее переименованную в «Славянку».

Ранее в сети рассказали об историческом месте жительства британских гувернанток в Москве.

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