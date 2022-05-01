Школьники и студенты смогут приобретать проездные на новых условиях

Школьники и студенты с 1 мая могут приобретать проездные билеты на карту москвича в любой день месяца и пользоваться ими в течение 30 или 90 дней с момента покупки. Раньше билет действовал только до конца календарного месяца.
"С сегодняшнего дня действуют новые условия проездных билетов для студентов и школьников. Теперь абонемент на карту москвича можно записать в любой день - он будет действовать 30 или 90 дней с момента покупки, а не до последнего числа месяца, как раньше", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Там же отметили, что новые условия позволят 1 млн человек сэкономить время и средства, а очереди в кассах сократятся на четверть.
Кроме того, в пресс-службе ведомства уточнили, что абонемент на карту москвича можно записать с телефона Android c модулем NFC в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт", а также в кассах и терминалах метро, наземного транспорта, МЦК и МЦД.