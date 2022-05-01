Школьники и студенты смогут приобретать проездные на новых условиях

"С сегодняшнего дня действуют новые условия проездных билетов для студентов и школьников. Теперь абонемент на карту москвича можно записать в любой день - он будет действовать 30 или 90 дней с момента покупки, а не до последнего числа месяца, как раньше", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.