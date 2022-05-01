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43 минуты назад

В Москве начали действовать новые условия для школьных и студенческих проездных

ТАССиещё 1

Школьники и студенты с 1 мая могут приобретать проездные билеты на карту москвича в любой день месяца и пользоваться ими в течение 30 или 90 дней с момента покупки. Раньше билет действовал только до конца календарного месяца.

Школьники и студенты смогут приобретать проездные на новых условиях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С сегодняшнего дня действуют новые условия проездных билетов для студентов и школьников. Теперь абонемент на карту москвича можно записать в любой день - он будет действовать 30 или 90 дней с момента покупки, а не до последнего числа месяца, как раньше", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Там же отметили, что новые условия позволят 1 млн человек сэкономить время и средства, а очереди в кассах сократятся на четверть.

Кроме того, в пресс-службе ведомства уточнили, что абонемент на карту москвича можно записать с телефона Android c модулем NFC в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт", а также в кассах и терминалах метро, наземного транспорта, МЦК и МЦД.

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