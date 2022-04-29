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1 час назад

Синоптик рассказал о погоде на майские праздники

Вероника Полынина

Погода в Москве и Подмосковье в майские праздники не порадует теплом. Об этом заявил ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

Синоптик рассказал о погоде на майские праздники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Москву пришла преимущественно сухая, прохладная погода, которая распространится на майские праздники. Прохладный воздух. Температура будет на 2-3 градуса ниже климатической нормы», - рассказал Старков Общественной службе новостей.

По его словам, жителям Московского региона следует готовиться к заморозкам до минус двух градусов. Днем температура «будет немного отставать от наших желаний» и не поднимется выше 12 градусов.

Прохладная погода будет сопровождаться переменной облачностью с прояснениями, в ночь с 29 на 30 апреля ожидаются дожди, также осадки прогнозируются 3 мая.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что погода в Москве вернется к климатической норме только после окончания майских праздников, а климатическое лето наступит в последние дни мая.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,
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