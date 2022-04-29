В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
31 минуту назад

Москвичей предупредили о затяжных пробках в пятничный час пик

РИАМО

Водителей в пятницу ждут затяжные пробки, связанные с выездом москвичей за город. Уже сейчас в столице 7 баллов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Москвичей предупредили о затяжных пробках в пятничный час пик
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Впереди нас ждут длинные майские выходные. Сегодня вечерний час пик будет значительно растянут по времени – затруднения, связанные с поездками за город, <...> будут продолжаться до 21:00», – сказали в пресс-службе.

В пиковое время загруженность дорог прогнозируется в 8 баллов из 10 возможных. Особенно движение транспорта будет затруднено на ТТК, МКАД, Ленинградском шоссе в сторону области, шоссе Энтузиастов в сторону области.

Водителям рекомендуется заранее планировать поездки. Лучше выезжать после часа пик или отложить поездку до завтрашнего утра.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители