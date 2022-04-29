Москвичей предупредили о затяжных пробках в пятничный час пик

Водителей в пятницу ждут затяжные пробки, связанные с выездом москвичей за город. Уже сейчас в столице 7 баллов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
«Впереди нас ждут длинные майские выходные. Сегодня вечерний час пик будет значительно растянут по времени – затруднения, связанные с поездками за город, <...> будут продолжаться до 21:00», – сказали в пресс-службе.
В пиковое время загруженность дорог прогнозируется в 8 баллов из 10 возможных. Особенно движение транспорта будет затруднено на ТТК, МКАД, Ленинградском шоссе в сторону области, шоссе Энтузиастов в сторону области.
Водителям рекомендуется заранее планировать поездки. Лучше выезжать после часа пик или отложить поездку до завтрашнего утра.