Более 600 фонтанов заработали в Москве

"Сегодня, по сути дела, у нас великий традиционный праздник, он уже несколько лет существует в городе - порядка 20 лет. Когда в конце апреля, завершая работы по благоустройству, организуются работы по запуску фонтанов. И эту традицию нельзя нарушать", - сказал он.