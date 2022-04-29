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1 час назад

Более 600 фонтанов заработали в Москве

ТАССиещё 5

Сезон фонтанов начался в Москве, всего в столице более 600 таких объектов. Об этом сообщил журналистам в пятницу заммэра Москвы Петр Бирюков.

Более 600 фонтанов заработали в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня, по сути дела, у нас великий традиционный праздник, он уже несколько лет существует в городе - порядка 20 лет. Когда в конце апреля, завершая работы по благоустройству, организуются работы по запуску фонтанов. И эту традицию нельзя нарушать", - сказал он.

Заммэра уточнил, что всего в городе более 600 фонтанов, крупных - порядка 100. Бирюков подчеркнул, что фонтаны в городе содержатся в порядке и при необходимости регулярно ремонтируются.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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