Более 600 фонтанов заработали в Москве

Сезон фонтанов начался в Москве, всего в столице более 600 таких объектов. Об этом сообщил журналистам в пятницу заммэра Москвы Петр Бирюков.
"Сегодня, по сути дела, у нас великий традиционный праздник, он уже несколько лет существует в городе - порядка 20 лет. Когда в конце апреля, завершая работы по благоустройству, организуются работы по запуску фонтанов. И эту традицию нельзя нарушать", - сказал он.
Заммэра уточнил, что всего в городе более 600 фонтанов, крупных - порядка 100. Бирюков подчеркнул, что фонтаны в городе содержатся в порядке и при необходимости регулярно ремонтируются.