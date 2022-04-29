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15 минут назад

Появилось видео первой ночной репетиции парада Победы в Москве

Александр Кузьмин

Первая ночная репетиция парада в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялась в Москве. В мероприятии участвовали более 10 тысяч военнослужащих и свыше 100 образцов техники. Видео с места событий публикует российское видеоагентство Ruptly.

Военная техника перед началом тренировки прибыла на Тверскую улицу, после чего проследовала через Манежную площадь к Кремлю. По столичным улицам проехали современные танки, в том числе «Прорыв» и «Армата», а также легендарный Т-34.

Вторая ночная репетиция пройдет 4 мая, генеральная – 7 мая.

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