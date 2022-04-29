Появилось видео первой ночной репетиции парада Победы в Москве

Первая ночная репетиция парада в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялась в Москве . В мероприятии участвовали более 10 тысяч военнослужащих и свыше 100 образцов техники. Видео с места событий публикует российское видеоагентство Ruptly.

Военная техника перед началом тренировки прибыла на Тверскую улицу, после чего проследовала через Манежную площадь к Кремлю. По столичным улицам проехали современные танки, в том числе «Прорыв» и «Армата», а также легендарный Т-34.