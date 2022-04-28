Власти Москвы ждут наплыва заявок на гранты по точкам общепита

Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы ждет основного наплыва заявок на гранты для развития точек быстрого питания в мае-июне. Об этом сообщил в четверг ТАСС глава департамента Алексей Фурсин.

Фото: ТАСС ТАСС

Ранее вице-мэр столицы Наталья Сергунина говорила, что одобрены первые заявки на общую сумму 11 млн рублей. Они выделены на открытие семи новых заведений - кофеен, пекарни, бургерной и других.

Видео дня

"В департамент пришло несколько десятков заявок по программе поддержки точек общественного питания, в настоящий момент семь из них одобрены. Думаем, что основной наплыв будет в мае-июне, потому что бизнес - от небольших кофеен до мини-ресторанов - после объявления о грантах активизировался на создание новых точек", - сказал Фурсин.

По его словам, сейчас у предпринимателей из сферы идет "активная подготовка помещений, закупка оборудования, формирование меню, доступного для московского потребителя, причем на совершенно разный вкус".

"Есть интерес у новых брендов, у региональных брендов", - добавил он.

По мнению Фурсина, рестораны и кафе столицы превзойдут любую зарубежную кухню, также они не уступают в приготовлении такого популярного блюда как бургер.

"Причем формат фастфуда в столице предполагает не только быстрое, но и качественное питание", - отметил он.

Глава департамента считает, что так называемое быстрое питание - это "какой-то даже определенный стиль" для жителя мегаполиса.

"Москвич он всегда торопится, у него очень мало времени, особенно в течение рабочего дня. Но в том числе благодаря точкам фастфуда он может перекусить или пообедать не только быстро, но и вкусно", - заключил Фурсин.

О грантах на создание точек быстрого питания

По решению мэра Москвы Сергея Собянина город направит на развитие отечественных сетей общепита 1 млрд рублей. Размер грантов зависит от площади заведения. Максимальная сумма поддержки - 5 млн рублей на одну точку. При необходимости специалисты помогут предпринимателям правильно оформить заявку.