В День Победы в Москве выступят "Хор Турецкого" и Soprano

"Мы исполним песни, которые находят отклик в душе каждого из нас. Для меня лично проект "Песни Победы" на Белорусском вокзале - это предназначение, так как в 1941 году именно с Белорусского на фронт ушел мой отец, и все мое детство прошло именно здесь", - приводят в пресс-службе слова основателя и художественного руководителя коллективов, народного артиста России Михаила Турецкого.