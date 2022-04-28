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48 минут назад

"Хор Турецкого" и Soprano выступят на площади Белорусского вокзала в День Победы

ТАСС

"Хор Турецкого" и арт-группа Soprano исполнят свою традиционную программу "Песни Победы" на площади Белорусского вокзала в Москве 9 мая. Об этом сообщила в четверг пресс-служба коллективов.

В День Победы в Москве выступят "Хор Турецкого" и Soprano
Фото: ТАССТАСС

"Мы исполним песни, которые находят отклик в душе каждого из нас. Для меня лично проект "Песни Победы" на Белорусском вокзале - это предназначение, так как в 1941 году именно с Белорусского на фронт ушел мой отец, и все мое детство прошло именно здесь", - приводят в пресс-службе слова основателя и художественного руководителя коллективов, народного артиста России Михаила Турецкого.

Общедоступный концерт начнется в 20:00 мск. В программе песни военных лет, такие как "Катюша", "Смуглянка", "Бухенвальдский набат", а также шоу с использованием технологии 3D-мэппинга.

Новости Москвы,Михаил Турецкий,
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