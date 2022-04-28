Собянин вручил премии олимпийским чемпионам

«Спасибо вам, друзья, вы подарили нам яркие моменты гордости за нашу страну. В феврале мы с замиранием сердца следили за блестящими выступлениями фигуристов и лыжников, в драматичном финале болели за хоккейную команду. Вы боролись самоотверженно, до конца, вложили все свои силы, энергию, а мы за вас очень переживали и болели», — написал Собянин.