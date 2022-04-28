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1 час назад

Собянин вручил премии чемпионам и призерам ОИ-2022

Елена Прошина

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии чемпионам и призерам Зимних Олимпийских игр в Пекине. В своем Telegram-канале он отметил, что из 32 медалей, завоеванных на ОИ-2022, 13 получили московские спортсмены.

Собянин вручил премии олимпийским чемпионам
Фото: Телеграм-канал Мэр Москвы Сергей СобянинТелеграм-канал Мэр Москвы Сергей Собянин

«Спасибо вам, друзья, вы подарили нам яркие моменты гордости за нашу страну. В феврале мы с замиранием сердца следили за блестящими выступлениями фигуристов и лыжников, в драматичном финале болели за хоккейную команду. Вы боролись самоотверженно, до конца, вложили все свои силы, энергию, а мы за вас очень переживали и болели», — написал Собянин.

Также он поблагодарил тренеров и всех, кто занимается подготовкой олимпийцев, и пообещал и дальше помогать им в строительстве новых ледовых дворцов, трасс и спортшкол.

Московские победители и призеры ОИ-2022 получат выплаты в размере 4 миллионов рублей — золотые призеры, 2,5 миллиона рублей — серебряные и 1,7 миллион рублей — бронзовые. Тренерам этих спортсменов выплатят 50% от указанных сумм.

Напомним, что Олимпийские игры в Пекине проходили с 4 по 20 февраля. Российские спортсмены завоевали на ОИ-2022 6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых медалей.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
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