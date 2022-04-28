Собянин рассказал, как благоустроят Центральный округ столицы

Три проекта по благоустройству Центрального округа планирует реализовать Правительство Москвы в 2022 году. Об этом рассказал в личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

По словам Собянина, в Таганском районе благоустроят квартал между улицами Новорогожская, Нижегородская и Рогожский Вал, затем — территорию Центра содействия семейному воспитанию «Спутник» на улице Мельникова. В Пресненском районе будет благоустроен участок Научно-практического центра детской психоневрологии на 3-й Красногвардейской улице.

Работы включают в себя обновление инфраструктуры, расширение существующих и создание новых зон отдыха, озеленение. В двух районах планируется высадить более 2,2 тысячи деревьев. Кроме того, будут приведены в порядок территории 39 школ Центрального округа.