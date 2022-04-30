Москвичам назвали самый теплый день первых майских праздников

Самым теплым днем первых майских праздников в Московском регионе можно назвать 3 мая. Ожидается, что максимальная температура воздуха составит 16 градусов. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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По прогнозу синоптика, в первые два дня месяца осадков не ожидается, столбики термометра поднимутся до 13-14 градусов.

«3 мая будет небольшой дождь, слегка затяжной, 4 мая — очередное понижение температуры и осадки», — рассказал Шувалов.

Он добавил, что на Первомай будет прохладная погода, ночью возможны заморозки, потом температура будет повышаться на 1-2 градуса ежедневно. Причиной похолодания в последний весенний месяц синоптик назвал особенности общей циркуляции атмосферы.