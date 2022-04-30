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23 минуты назад

Москвичам назвали самый теплый день первых майских праздников

Lenta.ruиещё 3

Самым теплым днем первых майских праздников в Московском регионе можно назвать 3 мая. Ожидается, что максимальная температура воздуха составит 16 градусов. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Москвичам назвали самый теплый день первых майских праздников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По прогнозу синоптика, в первые два дня месяца осадков не ожидается, столбики термометра поднимутся до 13-14 градусов.

«3 мая будет небольшой дождь, слегка затяжной, 4 мая — очередное понижение температуры и осадки», — рассказал Шувалов.

Он добавил, что на Первомай будет прохладная погода, ночью возможны заморозки, потом температура будет повышаться на 1-2 градуса ежедневно. Причиной похолодания в последний весенний месяц синоптик назвал особенности общей циркуляции атмосферы.

Ранее ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец заявил, что настоящего весеннего тепла жителям Центральной части России до конца апреля ждать не стоит. По его словам, климат в регионе будет «нервозным» и нестабильным.

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