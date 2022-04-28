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1 час назад

Пингвинята появились на свет в Московском зоопарке. Видео

Александр Кузьмин

В Московском зоопарке на свет появились два птенца пингвинов Гумбольдта. Об этом сообщается на официальной странице заведения во «ВКонтакте», где размещено соответствующее видео с пингвинятами.

«Умка (мама) и Нокс (папа) – молодая пара, у них впервые появились птенцы. Первый вылупился 12 марта, второй – 14-го. Сейчас с птенцами все хорошо, они отлично себя чувствуют. Оба весят уже больше 3 кг. Птенцы еще покрыты детским пухом. Где-то через две недели он должен начать сменяться на основное перо, что позволит им заходить в воду», – уточняется в публикации.

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