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2 часа назад

Москвичам обозначили дату прихода устойчивого тепла

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Дату прихода устойчивого тепла в столицу в разговоре с «Вечерней Москвой» обозначил метеоролог Александр Шувалов. По его словам, прохладная погода сохранится до понедельника, 2 мая, после чего в Москве ожидается потепление.

Москвичам обозначили дату прихода устойчивого тепла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Весенние температуры вернутся в город со вторника, 3 мая. По словам Шувалова, повышение температуры будет ощутимым: столбики термометров поднимутся до 12-14 градусов тепла. Ночные заморозки, по его словам, уйдут, и погода станет более характерной для весны. Эксперт предупредил также о возможных осадках.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что 2 мая в Москве ожидается до 13 градусов тепла. При этом в последние дни апреля прогнозируются заморозки и пониженные температуры.

Новости Москвы,Погода весной,Майские праздники,Александр Шувалов,
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