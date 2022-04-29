Москвичам обозначили дату прихода устойчивого тепла

Дату прихода устойчивого тепла в столицу в разговоре с «Вечерней Москвой» обозначил метеоролог Александр Шувалов. По его словам, прохладная погода сохранится до понедельника, 2 мая, после чего в Москве ожидается потепление.
Весенние температуры вернутся в город со вторника, 3 мая. По словам Шувалова, повышение температуры будет ощутимым: столбики термометров поднимутся до 12-14 градусов тепла. Ночные заморозки, по его словам, уйдут, и погода станет более характерной для весны. Эксперт предупредил также о возможных осадках.
Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что 2 мая в Москве ожидается до 13 градусов тепла. При этом в последние дни апреля прогнозируются заморозки и пониженные температуры.