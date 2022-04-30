В Москве стартовал фестиваль "Московская весна"

С 30 апреля по 10 мая на 21 столичной площадке пройдет фестиваль "Московская весна" (0+), посвященный Дню Победы. Он подхватит эстафету у традиционного благотворительного фестиваля "Пасхальный дар" (0+) и продолжит создавать в нашем городе особую атмосферу добрых дел, творческих начинаний и ярких представлений. На площадках "Московской весны" пройдут выступления акапельных коллективов, прозвучат стихи и песни военных лет.

Фото: © Пресс-служба фестиваля "Московская весна" © Пресс-служба фестиваля "Московская весна"

"Фестиваль "Пасхальный дар" передал эстафету "Московской весне", которая станет ярким, наполненным музыкой и радостью праздником встречи весеннего тепла и солнца! С 30 апреля по 10 мая гостей фестивальных площадок ждут спектакли и концертные программы, творческие мастер-классы и знакомство с историческими фактами, лучшие угощения и занятия спортом. Конечно, особое место в программе фестиваля занимает празднование 9 мая, когда по всему городу будут звучать любимые и знакомые всем песни и стихи военных лет", — рассказал первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

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Специальная программа ко Дню Победы

В рамках фестиваля будет много мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы. Гости напишут письма и открытки ветеранам и поздравят их прямо на фестивальных площадках, а специальная концертная программа поможет создать особую теплую атмосферу.

Юных гостей приглашают на познавательные занятия исторического кружка. Ребята откроют интересные факты об авиамоделировании, познакомятся с плетением морских узлов, их видами и способами применения, узнают об истории маяков и их роли в мореходстве. Здесь же будут создавать стенгазету с историческими фотографиями и книгу с вырезками военных историй 40-х годов, собирать 3D-открытку для поздравления ветеранов и ежедневник школьника в морской тематике.

Мастер-классы и занятия

Ботанические классы будут интересны тем, кто увлекается выращиванием растений, хочет узнать, как подготовить рассаду, с удовольствием высаживает полевые цветы и горные травы прямо дома на подоконнике. Гостей ждут занятия по фитодизайну, на которых научат сочетать цветы в букете и использовать пушистую хвою и тонкие веточки эвкалипта.

Весенняя эко-лаборатория приглашает всех, кто не только любит делать интересные вещи своими руками, но и заботится о природе. Преподаватели помогут украсить объемную подвесную композицию в эко-стиле или обложку эко-блокнота флористическим декором, создать собственный дизайн папки для рисунков или использовать технику декупаж, чтобы получилась оригинальная подставка под горячие блюда.

Несомненно, стоит обратить внимание и на музыкальные занятия. В школе музыки и танца познакомят с многообразием жанров, музыкальных стилей и направлений, здесь пройдут уроки сценической речи, можно будет изучить хореографию и пластику. В школе диджеинга предложат познакомиться с основами профессии диджея и подскажут, как создать собственный имидж. Будут и уроки актерского мастерства, и занятия по ретро-танцам, а тех, кто любит читать стихи, научат правильному дыханию.

Мероприятия с участием проекта "Московское долголетие"

Кулинарные и творческие мастер-классы для юных жителей и гостей столицы проведут и участники "Московского долголетия", также пройдут занятия гимнастикой, выступления музыкальных и танцевальных коллективов. Кроме того, участники проекта с удовольствием поделятся своими личными воспоминаниями о Великом Дне Победы и вместе с ребятами создадут поздравительные открытки для ветеранов, а еще выступят с концертными программами ко Дню Победы.

Меню праздника

Гуляя по площадкам фестиваля гости, скорее всего, проголодаются. Исправить положение помогут позиции праздничного меню. Здесь есть зеленый суп с креветкой и ролл с крабовой закуской, пряная оленина с брусникой и семга на гриле с зеленым горошком. Покорят сердца также цветные блины на свекольном, шпинатном и шоколадном тесте, перепечи с моцареллой, помидорами черри и базиликом, а еще чуррос с ягодными топпингами. Среди напитков стоит выделить виноградный лимонад с апельсином и лавандовый раф.

Театр, музыка и спорт

На сценах праздничных площадок будут показаны кукольные спектакли, гостей ждут полные волшебства постановки по мотивам детских сказок, а также зажигательные выступления музыкальных коллективов.