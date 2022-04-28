Одобрены первые гранты на открытие точек быстрого питания

В Москве одобрили первые заявки на гранты от предпринимателей на открытие точек быстрого питания, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы Портал мэра и правительства Москвы

По ее словам, на открытие семи новых заведений, в числе которых кофейни, пекарни и бургерная, выделены гранты на сумму 11 миллионов рублей.

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"По решению Сергея Собянина город направит на развитие отечественных сетей общепита 1 миллиард рублей. Размер грантов зависит от площади заведения. Максимальная сумма поддержки – 5 миллионов рублей на одну точку. При необходимости специалисты помогут предпринимателям правильно оформить заявку", – приводятся в слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

Чтобы подать заявку на финансовую помощь, нужно отправить документы на электронную почту grant-food@mbm.ru, специалисты проверят их на соответствие требованиям и свяжутся с заявителем. Более подробную информацию о помощи в подготовке заявки можно посмотреть на сайте ГБУ "Малый бизнес Москвы".

На грант могут претендовать бизнесмены, открывшие точку быстрого питания с 16 марта. Заявку на получение гранта можно подать на i.moscow до 30 июня этого года.

Как рассказал основатель и управляющий сети ресторанов "Теремок" Михаил Гончаров, в планах компании подать новые заявки и открыть еще шесть-семь ресторанов в ближайшее время.

"Можно говорить и об открытии 15-20 заведений, если программу продлят до конца года. А в течение двух-трех лет мы готовы расширить сеть, запустив 200-300 ресторанов по всей России", – приводятся в материале слова Гончарова.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о выделении грантов предпринимателям на открытие и развитие сетей быстрого питания в Москве. Согласно решению столичного правительства, ключевым условием получения гранта является открытие новых точек фастфуда, а также прием на работу новых сотрудников. Размер выплаты будет зависеть от площади открываемых заведений и других параметров.