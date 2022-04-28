Дептранс Москвы объявил о перекрытии ряда станций метро

В четверг с 15:00 до окончания репетиции военного парада на Красной площади ряд станций метро, расположенных в центре столицы, будут перекрыты. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

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Станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на вход и пересадку пассажиров. А станция "Библиотека им. Ленина" - только на пересадку.

Кстати, по данным ЦОДД, вечером ожидается до 8 баллов на дорогах. Основные затруднения будут в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.