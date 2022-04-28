«Детский мир» в центре Москвы отметит 65-летие

6 июня 2022 года Центральный детский магазин (ЦДМ) в Москве отметит 65-летие. Как сообщается на портале mos.ru, юбилей будет праздноваться больше месяца — с 1 мая по 5 июня.
«В честь этого события мы подготовили более 50 праздничных мероприятий для москвичей и гостей столицы. Пространство атриума ЦДМ превратится в большую интерактивную площадку, где в праздничные и выходные дни будут выступать ведущие творческие коллективы Москвы. Гостей ждет яркая шоу-программа, главными участниками которой по традиции будут дети», — рассказал генеральный директор ЦДМ на Лубянке Александр Копанев.
В ЦДМ пройдут концерты, дискотеки, праздничные акции, анимационные программы и шоу, мультпарады, AR-квесты и кинопоказы, спектакли и мастер-классы. Все мероприятия будут бесплатными.
Ранее россияне сравнили современный ЦДМ с «Детским миром» времен СССР.