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1 час назад

«Детский мир» в центре Москвы отметит 65-летие

Мослентаиещё 6

6 июня 2022 года Центральный детский магазин (ЦДМ) в Москве отметит 65-летие. Как сообщается на портале mos.ru, юбилей будет праздноваться больше месяца — с 1 мая по 5 июня.

«Детский мир» в центре Москвы отметит 65-летие
Фото: агн москваагн москва

«В честь этого события мы подготовили более 50 праздничных мероприятий для москвичей и гостей столицы. Пространство атриума ЦДМ превратится в большую интерактивную площадку, где в праздничные и выходные дни будут выступать ведущие творческие коллективы Москвы. Гостей ждет яркая шоу-программа, главными участниками которой по традиции будут дети», — рассказал генеральный директор ЦДМ на Лубянке Александр Копанев.

В ЦДМ пройдут концерты, дискотеки, праздничные акции, анимационные программы и шоу, мультпарады, AR-квесты и кинопоказы, спектакли и мастер-классы. Все мероприятия будут бесплатными.

Ранее россияне сравнили современный ЦДМ с «Детским миром» времен СССР.

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