Что подготовили музеи и библиотеки Москвы на майские праздники

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда и Дню Победы, пройдут с 30 апреля по 13 мая в музеях, библиотеках, кинотеатрах Москвы. Об этом сообщается в пятницу на информационном портале мэра Москвы.

Фото: mos-kino.ru mos-kino.ru

"Программу готовят музеи, библиотеки, кинотеатры и другие культурные площадки. В ближайшие две недели москвичей и гостей города ждут фотовыставки, концерты, показы отечественных фильмов - всего больше 400 мероприятий. Основная их часть посвящена 77-й годовщине Великой Победы", - приводятся слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

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Кинопоказы программы "Синематека: День Весны и Труда" пройдут в кинотеатрах сети "Москино" с 1 по 4 мая. В нее включили восемь популярных фильмов, рассказывающих о представителях разных профессий. Откроет программу дебютная картина режиссера Василия Шукшина под названием "Живет такой парень" (1964). Программа "Синематека: День Победы" включает в себя 10 кинофильмов, посвященных теме Великой Отечественной войны. Показы пройдут в кинотеатрах сети с 9 по 12 мая.

"В клубе "Атом" горожан ждет художественная выставка "Наш мир". Она посвящена празднику 1 Мая. В коллекции собраны лучшие картины студентов и преподавателей Гжельского государственного университета. Участие в выставке принимают 35 художников. А 6 мая в этом же клубе состоится концерт "Праздник со слезами на глазах". Прозвучат песни, посвященные Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в культурном центре "Загорье" 1 мая начнется акция "Низкий поклон ветеранам!". В фойе культурного центра будет организована выставка, на которую москвичи могут принести фотографии родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Участникам необходимо указать фамилию, имя, отчество героя и предоставить информацию о нем: где воевал, был ли награжден, как сложилась дальнейшая жизнь после окончания войны. Гостей будут встречать организаторы акции и размещать фотографии на стене. Импровизированная экспозиция будет открыта с 1 по 16 мая с 10:00 до 19:00.