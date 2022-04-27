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13 минут назад

В Москву вернутся заморозки

Вероника Полынина

В Москву и Подмосковье идет похолодание, температура воздуха понизится в четверг до 8-12 градусов, ночью ожидаются заморозки. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Москву вернутся заморозки
Фото: ТАССТАСС

«Москва с четверга оказывается в зоне влияния циклона: давление повысится, будет прохладно, зато переменная облачность и много солнца. Температура будет ниже нормы на 4 градуса», - рассказал он.

По словам метеоролога, прохладная погода с температурой ниже нормы сохранится в последние дни апреля и начале мая.

«В общем, до конца апреля и в первые дни мая будет солнечно, что, безусловно, замечательно, но будем поеживаться», - сказал Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра также предупредил о ночных заморозках в регионе. В ночь на четверг температура опустится до 1 градуса ниже нуля, на пятницу - до 4 градусов мороза, на субботу и воскресенье - до минус 2 градусов. Дневные температуры в эти дни будут колебаться в диапазоне от 6 до 12 градусов тепла.

Новости Москвы,Погода,Роман Вильфанд,
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